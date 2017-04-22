Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).

- Я испытываю гордость за то, что мы сегодня играли в полном соответствии со своей игровой философией. «Челси» нанес пять ударов и забил четыре гола. Мы же только два. Если мы не смогли выиграть Кубок Англии в этом сезоне, мы попробуем снова в следующем.

Теперь мы можем смотреть вперед. Мы отстаем от «Челси» в чемпионате на четыре очка и постараемся выиграть в следующем туре. Я не волнуюсь. Команда сильна, а мы сосредоточены. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но это футбол, - передает слова Почеттино BBC.

Напомним, что в следующем туре чемпионата Англии 26 апреля «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас». Днем ранее «Челси» примет на своем поле «Саутгемптон».