Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).
- Я испытываю гордость за то, что мы сегодня играли в полном соответствии со своей игровой философией. «Челси» нанес пять ударов и забил четыре гола. Мы же только два. Если мы не смогли выиграть Кубок Англии в этом сезоне, мы попробуем снова в следующем.
Теперь мы можем смотреть вперед. Мы отстаем от «Челси» в чемпионате на четыре очка и постараемся выиграть в следующем туре. Я не волнуюсь. Команда сильна, а мы сосредоточены. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но это футбол, - передает слова Почеттино BBC.
Напомним, что в следующем туре чемпионата Англии 26 апреля «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас». Днем ранее «Челси» примет на своем поле «Саутгемптон».
Матч
Голы
Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)
Предупреждения:
Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3
Место и дата
22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция