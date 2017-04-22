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Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).

- Я испытываю гордость за то, что мы сегодня играли в полном соответствии со своей игровой философией. «Челси» нанес пять ударов и забил четыре гола. Мы же только два. Если мы не смогли выиграть Кубок Англии в этом сезоне, мы попробуем снова в следующем.

Теперь мы можем смотреть вперед. Мы отстаем от «Челси» в чемпионате на четыре очка и постараемся выиграть в следующем туре. Я не волнуюсь. Команда сильна, а мы сосредоточены. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы. Заслуживали ли мы большего? Конечно, но это футбол, - передает слова Почеттино BBC.

Напомним, что в следующем туре чемпионата Англии 26 апреля «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Кристал Пэлас». Днем ранее «Челси» примет на своем поле «Саутгемптон».

Матч

Челси - Тоттенхэм - 4:2 (2:1)

Голы

Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)

Предупреждения:

Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3

Место и дата

22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция

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