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Евлоев стал «временным чемпионом» в легчайшем весе и другие результаты турнира M-1 Challenge 76.

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Назрани состоялся турнир M-1 Challenge 76. «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с результатами поединков.

(До 77,1 кг), Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия) победил Алексея Валивахина (Украина) техническим нокаутом в первом раунде.

(Свыше 93 кг), Евгений Гончаров (Легион), победил Даниила Арепьева (Олимп), единогласным решением судей.

(До 65,8 кг), Залимбег Омаров (Fighting Eagle) победил Эльнура Велиева (Украина), 6-0-1 единогласным решением.

(До 65,8 кг), Эмиль Абасов (Team SABR) победил Хелитона Давеллу (Бразилия) техническим нокаутом в первом раунде.

(До 77 кг), Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия) победил Хавьера Фуэнтеса (Испания) единогласным решением судей.

(До 70,3 кг), Абубакар Местоев (Республика Ингушетия) победил Анатолия Лягу (Украина) единогласным решением судей.

(До 93 кг), Рене Хоппе (Германия) победил Илью Бочкова (Сечь PRO) большинством голосов судей.

(До 61,3 кг), Сергей Морозов (Казахстан) победил Фабрисио Сарраффа (Бразилия) единогласным решением судей.

(До 65,8 кг), Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец) победил Диего Давеллу (Бразилия) единогласным решением судей.

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия) победил Алексея Невзорова (Александр Невский ОЭМК) нокаутом во втором раунде.



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Сергей Ващенко
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