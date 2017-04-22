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Сергей Голубович: Не могу сказать, что Финляндия намного сильнее словаков

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира от финнов (1:2 ОТ).

- Сложная была игра. На карту было поставлено многое, но мы допустили больше ошибок. Где-то мы были сильнее, где-то соперник. Но я бы не сказал, что кто-то превосходил. Решающий гол? Это следствие ошибки. Не воспользовались моментом в чужой зоне, проводили соперника, в итоге приехали к себе в зону, потеряли игрока - бросок и гол. Я не могу сказать, что Финляндия намного сильнее словаков. Они сыграли очень организовано, не в свойственной себе манере, много времени уделяли обороне, отсюда и такой счет. Завтрашний матч? Мое мнение, что нужно забыть эту игру и готовиться к завтрашней, - передает слова Голубовича официальный сайт ФХР.

В финале Финляндия встретится с победителем пары США - Швеция.

Матч

Финляндия (U-18) - Россия (U-18) - 2:1 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Илонен (Виртанен), 25:14 (1:0 - бол.). Слепец (Торопченко), 41:37 (1:1). Утунен (Антталайнен, Купари), 67:01 (2:1).

Место и дата

22 апреля 16:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

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