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Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу на юниорском ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная США в полуфинале юниорского чемпионата мира в Словакии переиграла в овертайме команду Швеции (4:3 ОТ) и вышла в финал турнира, где встретится с финнами.

Команда Сергея Голубовича, уступившая в полуфинале сборной Финляндии (1:2 ОТ) в матче за третье сыграет со шведами.

Добавим, что матч за третье место и финал чемпионата мира пройдут 23 апреля.

Матч

США (U-18) - Швеция (U-18) - 4:3 О.Т. (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Пастухов (Дуге), 10:28 (1:0). Олофсон 20:39 (1:1). Гилдон 26:29 (2:1). Зеттерлунд 44:11 (2:2). Сильвегард (Йоханссон), 46:46 (2:3). Хьюз 47:50 (3:3). Дуге (Полинг), 69:39 (4:3).

Место и дата

22 апреля 20:30, Арена Попрад, Онлайн-трансляция

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