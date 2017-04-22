Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу на юниорском ЧМ

Сборная США в полуфинале юниорского чемпионата мира в Словакии переиграла в овертайме команду Швеции (4:3 ОТ) и вышла в финал турнира, где встретится с финнами.

Команда Сергея Голубовича, уступившая в полуфинале сборной Финляндии (1:2 ОТ) в матче за третье сыграет со шведами.

Добавим, что матч за третье место и финал чемпионата мира пройдут 23 апреля.