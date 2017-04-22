Гол Гризманна принес победу «Атлетико» над «Эспаньолом»

Константин Генич: Играть в открытую с «Барселоной» бессмысленно – и в «Реале» это хорошо понимают

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о центральной игре 33-го тура испанской примеры между «Реалом» и «Барселоной».