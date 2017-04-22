Гол Гризманна принес победу «Атлетико» над «Эспаньолом»
Футболисты «Атлетико» в гостях переиграли «Эспаньол» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Едиственный мяч во встрече на 73-й минуте матча забил французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
После этой игры «Атлетико» набрав 68 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Эспаньол» с 49 баллами находится на девятом месте.
В следующем туре 25 апреля «Атлетико» на своем поле примет «Вильярреал». В тот же день «Эспаньол» встретится в гостях со «Спортингом».
Матч
Эспаньол - Атлетико - 0:1 (0:0)
Голы
Гризманн 73 (0:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Лопес Х. (Наварро, 82), Фуэго, Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Рейес Х., 82), Санчес, Кайседо (Баптистао, 62), Морено
Атлетико: Облак, Хименес, Луис, Савич, Годин, Карраско (Гамейро, 64), Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Торрес (Парти, 46)
Предупреждения:
Кайседо, 30; Пьятти, 63; Санчес, 90 - Годин, 27; Сауль, 57
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
22 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция