«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии А

Футболисты «Фиорентины» на своем поле обыграли «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4.

У победителей забитыми голами отметились Давиде Астори, а также Хоума Бабакар и Матиас Весино, оформившие дубли в этой встрече. У «Интера» точные удары на счету Ивана Перишича и Мауро Икарди, оформившего хет-трик в матче.

Отметим, что на 52-й минуте игры нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески не забил пенальти.

После этой игры «Фиорентина», набрав 55 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 56 очков», находится на седьмом месте.

В следующем туре 30 апреля «Фиорентина» в гостях сыграет с «Палермо». В тот же день «Интер» примет на своем поле «Наполи».