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«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Фиорентины» на своем поле обыграли «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4.

У победителей забитыми голами отметились Давиде Астори, а также Хоума Бабакар и Матиас Весино, оформившие дубли в этой встрече. У «Интера» точные удары на счету Ивана Перишича и Мауро Икарди,  оформившего хет-трик в матче.

Отметим, что на 52-й минуте игры нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески не забил пенальти.

После этой игры «Фиорентина», набрав 55 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 56 очков», находится на седьмом месте.

В следующем туре 30 апреля «Фиорентина» в гостях сыграет с «Палермо». В тот же день «Интер» примет на своем поле «Наполи».

Матч

Фиорентина - Интер - 5:4 (1:2)

Голы

Весино 23 (1:0). Перишич 28 (1:1). Икарди 34 (1:2). Астори 63 (2:2). Весино 64 (3:2). Бабакар 70 (4:2). Бабакар 79 (5:2). Икарди 88 (5:3). Икарди 90 (5:4).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич, Томович (Сальседо, 54), Валеро, Санчес Морено, Весино, Бадель, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58), Бабакар

Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович, 76), Мариу, Медель, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди

Предупреждения:

Астори, 75; Санчес Морено, 78; Кристофоро, 90 - Ханданович, 90

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

22 апреля 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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