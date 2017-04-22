«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии А
Футболисты «Фиорентины» на своем поле обыграли «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 5:4.
У победителей забитыми голами отметились Давиде Астори, а также Хоума Бабакар и Матиас Весино, оформившие дубли в этой встрече. У «Интера» точные удары на счету Ивана Перишича и Мауро Икарди, оформившего хет-трик в матче.
Отметим, что на 52-й минуте игры нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески не забил пенальти.
После этой игры «Фиорентина», набрав 55 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 56 очков», находится на седьмом месте.
В следующем туре 30 апреля «Фиорентина» в гостях сыграет с «Палермо». В тот же день «Интер» примет на своем поле «Наполи».
Матч
Фиорентина - Интер - 5:4 (1:2)
Голы
Весино 23 (1:0). Перишич 28 (1:1). Икарди 34 (1:2). Астори 63 (2:2). Весино 64 (3:2). Бабакар 70 (4:2). Бабакар 79 (5:2). Икарди 88 (5:3). Икарди 90 (5:4).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич, Томович (Сальседо, 54), Валеро, Санчес Морено, Весино, Бадель, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58), Бабакар
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович, 76), Мариу, Медель, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Астори, 75; Санчес Морено, 78; Кристофоро, 90 - Ханданович, 90
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
22 апреля 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция