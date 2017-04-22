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«Газпром» выиграл турнир парламентариев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Команда «Газпрома» стала победительницей XXI Международного турнира среди футбольных клубов парламентов и правительств, администраций областей и мэрий городов, который завершился в субботу в Сочи.

В финале «газпромовцы» нанесли поражение соперникам из думы Ростова-на-Дону со счетом 2:1 (1:0). Они повторили свой прошлогодний успех, когда в решающем матче также обыграли ростовчан (в серии пенальти).

Третье место заняла команда правительства Кабардино-Балкарии, которая взяла верх над администрацией Луганска в серии послематчевых пенальти 3:2 (основное время 1:1).

По традиции в последний день был сыгран гала-матч между сборной турнира и женской сборной клубов России – 2:2 (1:2, по пенальти 4:2).

Результаты
Финал

«Газпром» - Дума Ростова-на-Дону – 2:1 (1:0)

За 3-е место

Правительство Кабардино-Балкарии – Администрация Луганска – 1:1 (3:2 по пенальти)

Итоговые места

1.»Газпром» 2.Дума Ростова-на-Дону 3.Правительство Кабардино-Балкарии 4.Администрация Луганска 5.ФНПР-сборная профсоюзов 6.Правительство Воронежской области 7.Сборная городской думы и администрации Азова 8.Челябинска область 9.Сейм Латвии 10.Администрация Сочи

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