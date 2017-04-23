Ромен Грожан: В России на выезде нужно будет действовать агрессивнее

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Будет непросто. Все дело в круге выезда из боксов. С ростом прижимной силы в этом году нам немного проще довести резину до нужного состояния. Сначала все переживали, что это [поведение резины на прогревочном круге] станет проблемой, но в Китае или Мельбурне сложностей не возникало.

В Бахрейне круг выезда должен был быть очень аккуратным и медленным, поэтому перед последним поворотом возникала небольшая неразбериха. В России на выезде нужно будет действовать агрессивнее. Надеюсь, все будет в порядке», - цитирует Грожана Motorsport.com.

Гран-при России пройдет в Сочи 28 – 30 апреля.