Ромен Грожан: В России на выезде нужно будет действовать агрессивнее
Пилот команды «Хаас» Ромен
Грожан поделился ожиданиями от Гран-при России.
«Будет непросто. Все дело в круге выезда из боксов. С ростом
прижимной силы в этом году нам немного проще довести резину до нужного
состояния. Сначала все переживали, что это [поведение резины на прогревочном
круге] станет проблемой, но в Китае или Мельбурне сложностей не возникало.
В
Бахрейне круг выезда должен был быть очень аккуратным и медленным, поэтому
перед последним поворотом возникала небольшая неразбериха. В России на выезде
нужно будет действовать агрессивнее. Надеюсь, все будет в порядке», - цитирует
Грожана Motorsport.com.
Гран-при России пройдет в Сочи 28 – 30 апреля.
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