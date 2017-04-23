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«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На пятой минуте счет в матче с пенальти открыл Адриен Силва. На 66-й «Бенфика» отыгралась – отличился Виктор Линделеф.

«Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 72 очка. У «Порту» 68 очков и игра в запасе. «Спортинг» на третьем месте – 64 очка.

Чемпионат Португалии

30-й тур

«Спортинг» - «Бенфика» - 1:1

Голы: Силва, 5, с пенальти – Линделеф, 66

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