«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате Португалии
Матч 30-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На пятой минуте счет в матче с пенальти открыл Адриен Силва.
На 66-й «Бенфика» отыгралась – отличился Виктор Линделеф.
«Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 72
очка. У «Порту» 68 очков и игра в запасе. «Спортинг» на третьем месте – 64 очка.
Чемпионат Португалии
30-й тур
«Спортинг» - «Бенфика» - 1:1
Голы: Силва, 5, с пенальти – Линделеф, 66
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