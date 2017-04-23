«Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Милуоки» и «Торонто»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 87:76 в пользу «Торонто».
В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан,
который набрал 33 очка. У «Милуоки» 19 очков набрал Тони Снелл. Счет в серии
стал равным – 2-2.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 2-2
Матч
Место и дата
22 апреля 22:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
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