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Владислав Наместников: Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Тампа-Бэй»  Владислав Наместников прокомментировал поражение олимпийской сборной России от Швейцарии (0:2).

- Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался. Обидно, что проиграли. Что касается моего состояния, то спать хочется, просыпаюсь в пять утра, ведь день ломает, - сказал Наместников в интервью ТАСС.

Напомним, что Наместников присоединился к сборной после 18 апреля и не сыграл в первом матче против Швейцарии, в которой российская команда уступила со счетом 1:2.

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