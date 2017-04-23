Владислав Наместников: Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался

Форвард «Тампа-Бэй» Владислав Наместников прокомментировал поражение олимпийской сборной России от Швейцарии (0:2).

- Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировался. Обидно, что проиграли. Что касается моего состояния, то спать хочется, просыпаюсь в пять утра, ведь день ломает, - сказал Наместников в интервью ТАСС.

Напомним, что Наместников присоединился к сборной после 18 апреля и не сыграл в первом матче против Швейцарии, в которой российская команда уступила со счетом 1:2.