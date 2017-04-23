Мика Сало: Боттасу нужно побеждать, чтобы остаться в «Мерседесе»
Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало сказал, что Валттери Боттасу нужны
победы для того, чтобы остаться в «Мерседесе».
«Если
взглянуть на статистику, то в среднем Боттас ближе к времени Хэмилтона, чем был
Росберг. Однако он также осознает, что находится под давлением. Валттери нужно
выиграть несколько гонок, потому что его контракт с «Мерседесом» рассчитан
только на один год», - цитирует Сало Autosport.
Напомним, Боттас заменил в команде Нико Росберга, который
завершил карьеру по окончании прошлого сезона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически