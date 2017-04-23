Юрий Белоус: Поражение от «Ростова» – неполезная встряска для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлением от матча 24-го тура «Спартак» - «Ростов» (0:3).

- Победа «Ростова» по делу, заслуженная. В принципе, «Ростов» в последние годы удачно играет со «Спартаком», и у московской команды сегодня не было практически ни одного шанса. «Спартаку» надо было выстраивать игру так, чтобы не проиграть, хотя бы взять очко. А «Ростов» сыграл очень уверенно во всех линиях, молодец Бухаров. «Ростову» надо стремиться занять еврокубковое место, чтобы в дальнейшем баловать своих болельщиков победами на международной арене.

Это встряска неполезная для «Спартака». Во-первых, сегодня День рождения у его тренера, во-вторых, как я уже сказал, актуален вопрос «что дальше?». А дальше все не так-то просто. Борьба будет обостряться, и каждая команда будет играть против «Спартака» в полную силу. Ну и, безусловно, будет какая-то дисквалификация Глушакова, возможно, в том числе и на дерби с ЦСКА, - рассказал Белоус.

Добавим, что красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал».