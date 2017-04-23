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Юрий Белоус: Вероятно, что судейская коллегия признает решения Еськова в матче «Зенит» – «Урал» верными

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший функционер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус поделился своим мнением о судействе матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» (2:0).

«Виртуально все выглядит ужасно – судья удалил троих, а в реальности другая картина. Если судейская коллегия будет разбирать каждый эпизод отдельно, то, весьма вероятно, признает, что Еськов принимал верные решения. В моменте с первым удалением Бикфалви выбил мяч, но дальше его движение по этому ужасному полю было такое, что он въехал в голеностоп Смольникову. Что касается второй красной карточки, то она была Павлюченко абсолютно заслужена: нельзя так эмоционально реагировать на решение арбитра и так далее.

Что касается удаления Емельянова, то его, конечно, спровоцировал Дзюба, чей прямой удар в лицо Роману судья не увидел. Эта потасовка произошла после гола, который забил Иванович, поэтому главному арбитру было сложно все рассмотреть в большой толпе – но у него есть помощники, которые должны ему подсказывать», - цитирует Белоуса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 26 апреля на выезде против «Оренбурга», уральцы 25 апреля сыграют в гостях со «Спартаком».

«Зенит» набрал 46 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. На втором идет ЦСКА с 47 баллами, лидирует «Спартак», в активе которого 54 очка. «Урал» с 29 баллами остался на десятом месте.

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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