«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голу Тарасенко и вышел в следующий раунд
Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей открыл счет российский форвард Владимир
Тарасенко, а решающую шайбу в овертайме забросил Магнус Пяаярви. Также
отличились Александер Стин и Пол Штястны. У «Миннесоты» голы в активе Райана
Суттера, Микко Койву и Джейсон Цукер. «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4-1 и
в следующем раунде сыграет с «Нэшвиллом».
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Первый раунд
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 3:4 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Тарасенко (Шварц, Шварц), 7:16 (0:1). Стеен (Парайко), 10:31 (0:2). Сутер (Сперджен), 18:31 (1:2). Штястны (Лехтеря, Шварц), 47:23 (1:3). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 50:38 (2:3). Цукер (Бродин, Хаула), 54:59 (3:3). Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка), 69:42 (3:4).
Место и дата
22 апреля 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция