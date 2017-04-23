«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голу Тарасенко и вышел в следующий раунд

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НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Оттава» уступила «Бостону» и другие матчи Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву» Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».

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