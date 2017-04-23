Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Лион- : -Монако
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голу Тарасенко и вышел в следующий раунд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей открыл счет российский форвард Владимир Тарасенко, а решающую шайбу в овертайме забросил Магнус Пяаярви. Также отличились Александер Стин и Пол Штястны. У «Миннесоты» голы в активе Райана Суттера, Микко Койву и Джейсон Цукер. «Сент-Луис» выиграл серию со счетом 4-1 и в следующем раунде сыграет с «Нэшвиллом».

НХЛ. Кубок Стэнли

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 3:4 О.Т. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Тарасенко (Шварц, Шварц), 7:16 (0:1). Стеен (Парайко), 10:31 (0:2). Сутер (Сперджен), 18:31 (1:2). Штястны (Лехтеря, Шварц), 47:23 (1:3). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 50:38 (2:3). Цукер (Бродин, Хаула), 54:59 (3:3). Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка), 69:42 (3:4).

Место и дата

22 апреля 22:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 1-4

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (видео)Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.НХЛ. Кубок Стэнли. «Миннесота» - «Сент-Луис», «Рейнджерс» - «Монреаль» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи первого раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Дмитрий Орлов: Главное, что мы выиграли у «Торонто» и повели в серииЗащитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).Евгений Кузнецов: Ради таких игр живешь, тренируешься. Нужно ими наслаждатьсяНападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги пятого матча первого раунда плей-офф с «Торонто» (2:1 ОТ).Назем Кадри: Надеялся, что с Овечкиным все будет хорошоФорвард «Торонто» Назем Кадри рассказал о своем силовом приеме против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче плей0офф (2:1 ОТ).Дион Фанеф: Мы ждали битвы с «Бостоном», мы ее получилиЗащитник «Оттавы» Дион Фанеф прокомментировал поражение в пятом матче первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).Микко Койву: Думаю, кое-что у нас стало получаться в четвертом матче с «Сент-Луисом»Капитан «Миннесоты» Микко Койву поделился планами на пятый матч первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса».Ги Буше: Этот матч с «Бостоном» остался в прошлом, надо двигаться дальшеГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше подвел итог пятой игры первого раунда плей-офф против «Бостона» (2:3 ОТ).Иван Проворов: Приехал в сборную заранее, сидеть дома без игр - не очень хорошоЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.Дон Черри: Кадри заслуживает медали, хит на Овечкине был кристально чистымБывший главный тренер «Бостона» и хоккейный эксперт Дон Черри оценил силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри на Александре Овечкине.Как ломали Овечкина. Страшный момент – Александру хотят вынести колено (видео)Как ломали Овечкина. Страшный момент – Александру хотят вынести колено (видео)Мы могли потерять Овечкина. В матче с «Торонто» ему едва не вынес колено Назим Кадри, но капитан «Вашингтона» вернулся в игру.Агент: Контракт Береглазова с «Рейнджерс» подписан на два годаАгент защитника Алексея Береглазова Гари Гринстин рассказал, что контракт игрока с «Нью-Йорк Рейнджерс» рассчитан на два года.Победа «Вашингтона» и травма Овечкина, поражение сборной России и триумф «Шахтера» в украинском «классико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Оттава» уступила «Бостону» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву»Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», Кузнецов набрал одно очкоМатч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтонтом» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».Артемий Панарин сыграет за сборную России на чемпионате мира! (эксклюзив)Артемий Панарин сыграет за сборную России на чемпионате мира! (эксклюзив)Об этом стало известно обозревателю «Советского спорта», который взял интервью у агента игрока Дэна Мильштейна.Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка СтэнлиПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года может разрешиться после Кубка Стэнли.Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео)Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».
Футбол
Гол Гризманна принес победу «Атлетико» над «Эспаньолом»
MMA
Аскаров защитил титул чемпиона ACB в наилегчайшем весе, победив Леоне
MMA
Евлоев стал «временным чемпионом» в легчайшем весе и другие результаты турнира M-1 Challenge 76.
Футбол
Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд Европы
все новости
Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости