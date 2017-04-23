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«Атланта» обыграла «Вашингтон» и сократила отставание в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф НБА между «Атлантой» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 116:98 в пользу «Атланты».

В составе победителей самым результативным стал Пол Миллсэп, который набрал 29 очков. У «Вашингтона» столько же набрал Джон Уолл. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

НБА. Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Матч

Атланта - Вашингтон - 116:98

Место и дата

23 апреля 00:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 1-2

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