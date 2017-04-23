«Атланта» обыграла «Вашингтон» и сократила отставание в серии
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Атлантой» и «Вашингтоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 116:98 в пользу «Атланты».
В составе победителей самым результативным стал Пол Миллсэп,
который набрал 29 очков. У «Вашингтона» столько же набрал Джон Уолл. Счет в
серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии: 1-2
Матч
Место и дата
23 апреля 00:30, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
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