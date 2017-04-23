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День в истории. Анатолию Бышовцу исполнился 71 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный советский и российский футболист, впоследствии тренер Анатолий Бышовец. Ему исполнился 71 год.

Всю игровую карьеру Бышовец провел в составе киевского «Динамо». Четыре раза он становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР. Провел 39 матчей за сборную СССР, забил 15 мячей.

Тренировал юношескую, олимпийскую и главную сборные СССР, сборные СНГ, России, и Южной Кореи, кипрский АЕЛ, «Зенит», «Шахтер»,  «Маритиму», «Томь», «Локомотив», был тренером-консультантом «Кубани». В 1988 году вместе с олимпийской сборной СССР стал чемпионом Игр в Сеуле, вместе с «Локомотивом» в 2007 году выиграл Кубок России.

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