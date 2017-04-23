День в истории. Анатолию Бышовцу исполнился 71 год
Сегодня отмечает день рождения известный советский и
российский футболист, впоследствии тренер Анатолий Бышовец. Ему исполнился 71
год.
Всю игровую карьеру Бышовец провел в составе киевского «Динамо».
Четыре раза он становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок СССР. Провел
39 матчей за сборную СССР, забил 15 мячей.
Тренировал юношескую, олимпийскую и главную сборные СССР,
сборные СНГ, России, и Южной Кореи, кипрский АЕЛ, «Зенит», «Шахтер», «Маритиму», «Томь», «Локомотив», был
тренером-консультантом «Кубани». В 1988 году вместе с олимпийской сборной СССР
стал чемпионом Игр в Сеуле, вместе с «Локомотивом» в 2007 году выиграл Кубок
России.
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