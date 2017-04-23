Капитан сборной Румынии исключен за оскорбления соперниц и расизм в адрес будущего ребенка Серены Уильямс
Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был
исключен из команды решением местной Федерации тенниса. Это связано с его
поведением.
Сообщается, что Настасе выругался в адрес судьи, а также
назвал британских теннисисток Анну Кеотавонг и Джоанну Конту «суками», сопроводив
это нецензурным эпитетом. Кроме того, на пресс-конференции он высказался по поводу
будущего ребенка американки Серены Уильямс. «Посмотрим, какого цвета он будет.
Шоколадного с молоком?», - сказал Настасе.
Напомним, ранее стало известно, что Серена Уильямс ждет
ребенка.
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