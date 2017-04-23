День в истории. Александре Костенюк исполнилось 33 года.

Сегодня отмечает день рождения российская шахматистка Александра Костенюк. Ей исполнилось 33 года.

Александра Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам. Она владела этим титулом с 2008 по 2012 год. Двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница шахматной Олимпиады.

Костенюк также является вице-чемпионкой мира по быстрым шахматам и двукратной чемпионка мира по шахматам Фишера.