День в истории. Александре Костенюк исполнилось 33 года.
Сегодня отмечает день рождения российская шахматистка
Александра Костенюк. Ей исполнилось 33 года.
Александра Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам. Она
владела этим титулом с 2008 по 2012 год. Двукратная чемпионка России, чемпионка
Европы, трехкратная победительница шахматной Олимпиады.
Костенюк также является вице-чемпионкой мира по быстрым
шахматам и двукратной чемпионка мира по шахматам Фишера.
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