День в истории. Свену Крамеру исполнился 31 год
Сегодня отмечает день рождения знаменитый голландский конькобежец
Свен Крамер. Ему исполнился 31 год.
Крамер является одним из наиболее титулованных конькобежцев в
истории этого вида спорта. Трехкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира в
классическом многоборье (рекорд
среди мужчин), 19-кратный чемпион
мира на отдельных дистанциях (рекорд
среди мужчин и женщин), 9-кратный чемпион
Европы в классическом многоборье (рекорд
среди мужчин), 6-кратный чемпион
Нидерландов в классическом многоборье, 17-кратный чемпион Голландии на
отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин).
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