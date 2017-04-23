День в истории. Свену Крамеру исполнился 31 год

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Свен Крамер: Победа в Коломне поможет мне подготовиться к Олимпиаде Голландский конькобежец Свен Крамер поделился впечатлениями после соревнований на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне (Россия). Напомним, что он занял первое место.

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Константин Полтавец: Юскова не интересует третье место, он настраивался бороться с Крамером Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец оценил выступление двукратного чемпиона мира Дениса Юскова на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.

Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер победил на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.

Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье, Юсков – девятый На чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье в Минске (Россия) завершились соревнования у мужчин. Итоговую победу одержал голландский спортсмен Свен Крамер.

Денис Юсков: Многоборье на ЧЕ будет интересным и без Крамера Призер чемпионатов мира и Европы по конькобежному спорту в многоборье лидер сборной России Денис Юсков считает, что соперничество в многоборье на первенстве континента будет интересным, даже если из него решит уйти голландец Свен Крамер.

Итоги-2015. Павел Кулижников: Готов бросить вызов Болту! Журналисты Sovsport.ru выбрали спортсменом года конькобежца Павла Кулижникова. Мы вспомнили, о чем говорили с Павлом за минувшие 12 месяцев.

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Конькобежец Юсков побежит в одной паре с Крамером Российский конькобежец Денис Юсков, выступающий сейчас на чемпионате мира в классическом многоборье, побежит во втором забеге на дистанции 1500 метров в одной паре с трехкратным олимпийским чемпионом голландцем Свеном Крамером.

Свен Крамер: Оставляю свой чемпионский венок России в знак благодарности Чемпионы Европы Свен Крамер и Ирен Вюст подарили свои чемпионские регалии музею челябинской «Уральской молнии».

Крамер пропустит этап Кубка мира в Берлине Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер пропустит третий этап Кубка мира, который пройдет в Берлине с 5 по 7 декабря. Вместо этого 28-летний голландец решил провести десятидневный тренировочный сбор в Италии, который должен помочь хорошо выступить во второй части сезона.

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Фаткулина стала третьей на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в Обихиро Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро. Фаткулина пробежала дистанцию за 38,50 секунды и пропустила вперед только Ли Сан Хва из Кореи и Нао Кодаиру из Японии. В зачет Кубка мира Фаткулина получила 70 очков.