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Александр Бубнов: Осечка в Ростове должна пойти на пользу «Спартаку»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак». Напомним, что «Ростов» победил со счетом 3:0.

«Решающим стал второй гол «Ростова», который к тому же был забит «в раздевалку». Не помню, чтобы «Спартак» в последнее время отыгрывался, пропустив первым, а о 0:2 и говорить не приходится. В концовке же гости расклеились и могли получить еще парочку голов, хотя сами при этом не создали практически ни одного голевого момента. За весь матч в створ попал только Ананидзе из-за пределов штрафной – это же смешно!

Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями «Урал». 

В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов»  в тот же день сыграет дома с «Уфой».

Матч

Ростов - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)

Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)

Предупреждения:

Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75

Удаления:

нет - Глушаков, 76

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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