Александр Бубнов: Осечка в Ростове должна пойти на пользу «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак». Напомним, что «Ростов» победил со счетом 3:0.

«Решающим стал второй гол «Ростова», который к тому же был забит «в раздевалку». Не помню, чтобы «Спартак» в последнее время отыгрывался, пропустив первым, а о 0:2 и говорить не приходится. В концовке же гости расклеились и могли получить еще парочку голов, хотя сами при этом не создали практически ни одного голевого момента. За весь матч в створ попал только Ананидзе из-за пределов штрафной – это же смешно!

Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями «Урал».

В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на данный момент занимает пятую строчку.

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».