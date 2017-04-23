Александр Бубнов: Осечка в Ростове должна пойти на пользу «Спартаку»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
после матча 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак». Напомним, что «Ростов»
победил со счетом 3:0.
«Решающим стал второй гол «Ростова», который к тому же был забит «в раздевалку». Не помню, чтобы «Спартак» в последнее время отыгрывался, пропустив первым, а о 0:2 и говорить не приходится. В концовке же гости расклеились и могли получить еще парочку голов, хотя сами при этом не создали практически ни одного голевого момента. За весь матч в створ попал только Ананидзе из-за пределов штрафной – это же смешно!
Не думаю, что это поражение сильно скажется
на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная
концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае
поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти
красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет
обескровленный потерями «Урал».
В каком-то
смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу,
встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом,
а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом».
Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли
о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет
и в помине», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Красно-белые с 54 очками продолжают лидировать в таблице РФПЛ, на семь
очков опережая ЦСКА и восемь - «Зенит». Их сегодняшний соперник с 36 баллами на
данный момент занимает пятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал», а «Ростов» в тот же день сыграет дома с «Уфой».
Матч
Голы
Бухаров 23 (1:0). Гацкан 45 (2:0). Бухаров 50 (3:0).
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Симич, Мевля, Калачёв (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Бухаров (Азмун, 61), Полоз (Могилевец, 79)
Спартак: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Комбаров, Промес, Глушаков, Зобнин, Ананидзе, Попов (Самедов, 46), Фернандо (Ещенко, 68)
Предупреждения:
Байрамян, 43; Азмун, 80 - Глушаков, 75
Удаления:
нет - Глушаков, 76
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция