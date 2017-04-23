Антонио Конте: Потрясающе, что я с первой попытки вышел в финал Кубка Англии
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после
матча 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что его команда
победила со счетом 4:2.
«Потрясающе, что мне удалось с
первой же попытки добраться до финала этого соревнования. Это великолепное
достижение для меня, для игроков, для клуба, для всех наших сотрудников и
болельщиков. Мы заслужили это, проведя очень непростой матч против
действительно сильного соперника. Я думаю, Англия может гордиться такими
матчами. Футбол такого уровня, такой интенсивности — это просто великолепное
зрелище. В этом полуфинале я стал свидетелем потрясающего противостояния двух достойных
друг друга соперников.
Я рад, что Миши (Батшуайи) вышел
в старте на такой важный матч. Это важный момент для него, который поможет ему
набраться уверенности. То же можно сказать и в отношении Аке. Он выпускник
нашей академии и еще достаточно молод, но мы можем гордиться его отношением к
делу и тем уровнем, на котором он провел такую сложную игру. Я доверяю каждому
игроку своей команды, и сегодня вы могли видеть это.
Кроме того, хотел бы отметить Виллиана, который в этом, непростом по многим причинам для него, сезоне показывает хорошую форму», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч
Голы
Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).
Состав
Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)
Предупреждения:
Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция