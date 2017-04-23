Антонио Конте: Потрясающе, что я с первой попытки вышел в финал Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.

«Потрясающе, что мне удалось с первой же попытки добраться до финала этого соревнования. Это великолепное достижение для меня, для игроков, для клуба, для всех наших сотрудников и болельщиков. Мы заслужили это, проведя очень непростой матч против действительно сильного соперника. Я думаю, Англия может гордиться такими матчами. Футбол такого уровня, такой интенсивности — это просто великолепное зрелище. В этом полуфинале я стал свидетелем потрясающего противостояния двух достойных друг друга соперников.

Я рад, что Миши (Батшуайи) вышел в старте на такой важный матч. Это важный момент для него, который поможет ему набраться уверенности. То же можно сказать и в отношении Аке. Он выпускник нашей академии и еще достаточно молод, но мы можем гордиться его отношением к делу и тем уровнем, на котором он провел такую сложную игру. Я доверяю каждому игроку своей команды, и сегодня вы могли видеть это.

Кроме того, хотел бы отметить Виллиана, который в этом, непростом по многим причинам для него, сезоне показывает хорошую форму», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».