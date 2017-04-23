Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Лион- : -Монако
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Потрясающе, что я с первой попытки вышел в финал Кубка Англии

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.

«Потрясающе, что мне удалось с первой же попытки добраться до финала этого соревнования. Это великолепное достижение для меня, для игроков, для клуба, для всех наших сотрудников и болельщиков. Мы заслужили это, проведя очень непростой матч против действительно сильного соперника. Я думаю, Англия может гордиться такими матчами. Футбол такого уровня, такой интенсивности — это просто великолепное зрелище. В этом полуфинале я стал свидетелем потрясающего противостояния двух достойных друг друга соперников.

Я рад, что Миши (Батшуайи) вышел в старте на такой важный матч. Это важный момент для него, который поможет ему набраться уверенности. То же можно сказать и в отношении Аке. Он выпускник нашей академии и еще достаточно молод, но мы можем гордиться его отношением к делу и тем уровнем, на котором он провел такую сложную игру. Я доверяю каждому игроку своей команды, и сегодня вы могли видеть это.

Кроме того, хотел бы отметить Виллиана, который в этом, непростом по многим причинам для него, сезоне показывает хорошую форму», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч

Челси - Тоттенхэм - 4:2 (2:1)

Голы

Виллиан 4 (1:0). Кейн 18 (1:1). Виллиан 42 (2:1 - пен.). Алли 53 (2:2). Азар 75 (3:2). Матич 81 (4:2).

Состав

Челси: Куртуа, Аке, Аспиликуэта, Алонсо, Луиз, Мозес, Виллиан (Азар, 62), Канте, Матич, Батшуайи (Коста, 61), Педро (Фабрегас, 74)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Дайер, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Уокер, 68)

Предупреждения:

Алонсо, 45; Мозес, 73; Канте, 90 - Алдервейрелд, 3

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

22 апреля 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводи текстовую трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».Маурисио Почеттино: Сегодня мы играли против одной из лучших команд ЕвропыГлавный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча полуфинала Кубка Англии с «Челси» (2:4).Крис Уоддл: Выход Азара перевернул ход матча с «Челси»Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Крис Уоддл прокомментировал поражение «шпор» от «Челси» (2:4) в полуфинале Кубка Англии.«Челси» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Тоттенхэм»«Челси» взял верх над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинальном матче Кубка Англии.«Челси» - «Тоттенхэм» - 4:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом».Букмекеры отдают предпочтение «Тоттенхэму» в матче с «Челси»Букмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу между «Челси» и «Тоттенхэмом».Антонио Конте: Кэйхилл вряд ли сыграет с «Тоттенхэмом»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии.«Барселона» и «Челси» поборются за ВерраттиИнтерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти проявляют «Барселона» и «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.День в истории. Джону Оби Микелу исполнилось 30 летСегодня отмечает день рождения полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Тэда» и сборной Нигерии Джон Оби Микел. Ему исполнилось 30 лет.«Манчестер Сити» внес Жезуса в заявку на матч с лондонским «Арсеналом»Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, получивший травму 13 февраля, может вернуться на поле в полуфинальном матче Кубка Англии с лондонским «Арсеналом».Сеск Фабрегас: Уход Терри? Это был настоящий сюрприз для игроков «Челси»Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал решение защитника «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.Тренер «Челси»: Аспиликуэта оказался вне символической сборной АПЛ, хотя, он – наш лучший защитникТренер «Челси-U18» Джоди Моррис прокомментировал символическую сборной премьер-лиги сезона 2016/17 по версии профессиональной футбольной ассоциации (PFA).«Шпоры» и «аристократы»: на чьей стороне будет «Уэмбли» в субботу?«Шпоры» и «аристократы»: на чьей стороне будет «Уэмбли» в субботу?В субботу в Англии состоится первый полуфинал старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии.Скауты «Челси» просматривали Мбаппе«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.«Челси» готов продать Диего Косту будущим летомФорвард сборной Испании Диего Коста может покинуть лондонский «Челси» в следующее трансферное окно.Казанский считает, что «МЮ» следует приобрести ДайераКомментатор телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, кого «Манчестер Юнайтед» должен приобрести в летнее трансферное окно.«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»Экс-форвард «Челси» Флойд Хассельбайнк порассуждал на тему возможного трансфера Ромелу Лукаку, а также прокомментировал решение Джона Терри.«Манчестер Сити» и «Челси» поборются за БонуччиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола по-прежнему надеется на переход в свою команду защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.«Реал» обозначил Де Хеа главной трансферной целью, Куртуа – запасной вариантКак сообщает talkSPORT со ссылкой на издание The Sun, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по-прежнему является главной целью мадридского «Реала» в летнее трансферное окно.Алли, Канте, Азар и Кейн вошли в символическую сборную PFA, Ибрагимович – нетПрофессиональная футбольная ассоциация (PFA) составила символическую сборную сезона 2016/2017.
Футбол
«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в чемпионате Португалии
Футбол
«Фиорентина» и «Интер» забили девять мячей на двоих в матче серии А
Футбол
Гол Гризманна принес победу «Атлетико» над «Эспаньолом»
MMA
Аскаров защитил титул чемпиона ACB в наилегчайшем весе, победив Леоне
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости