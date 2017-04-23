Алаба получил травму и может пропустить матч с «Боруссией» в Кубке Германии
Защитник «Баварии» Давид Алаба получил травму в матче 30-го тура чемпионата
Германии против «Майнца» (2:2). Из-за этого он был заменен на 17-й минуте.
Как сообщает официальная группа «Баварии» Вконтакте, у Давида Алабы диагностировано растяжение капсулы в левом колене.
Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что это несерьезное повреждение, но
участие Алабы в матче с «Боруссией» (Д) в Кубке Германии под вопросом. «Мы будем
следить за его самочувствием», - заявил Анчелотти.
Напомним, 26 апреля «Бавария» и «Боруссия» сыграют в полуфинале Кубка Германии.
Матч
Голы
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски
Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто
Предупреждения:
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 апреля 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция