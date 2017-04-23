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Алаба получил травму и может пропустить матч с «Боруссией» в Кубке Германии

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Давид Алаба получил травму в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Из-за этого он был заменен на 17-й минуте.

Как сообщает официальная группа «Баварии» Вконтакте, у Давида Алабы диагностировано растяжение капсулы в левом колене. Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что это несерьезное повреждение, но участие Алабы в матче с «Боруссией» (Д) в Кубке Германии под вопросом. «Мы будем следить за его самочувствием», - заявил Анчелотти.

Напомним, 26 апреля «Бавария» и «Боруссия» сыграют в полуфинале Кубка Германии.

Матч

Бавария - Майнц - 2:2 (1:2)

Голы

Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).

Состав

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски

Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто

Предупреждения:

Рафинья, 43 - Онисиво, 90

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бавария - Боруссия

Место и дата

25 апреля 22:45, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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