Алаба получил травму и может пропустить матч с «Боруссией» в Кубке Германии

Защитник «Баварии» Давид Алаба получил травму в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Из-за этого он был заменен на 17-й минуте.

Как сообщает официальная группа «Баварии» Вконтакте, у Давида Алабы диагностировано растяжение капсулы в левом колене. Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что это несерьезное повреждение, но участие Алабы в матче с «Боруссией» (Д) в Кубке Германии под вопросом. «Мы будем следить за его самочувствием», - заявил Анчелотти.

Напомним, 26 апреля «Бавария» и «Боруссия» сыграют в полуфинале Кубка Германии.