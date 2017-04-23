Карло Анчелотти: Мы должны были играть лучше
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после
матча 30-го тура чемпионата Германии против «Майнца». Напомним, что матч
завершился вничью (2:2).
«Было тяжело, но
мы ожидали большего. В первом тайме мы были не так компактны, как обычно. Мы
должны были играть лучше. Во втором тайме мы были более компактны, играли лучше
и, к счастью, смогли сравнять счет», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.
Матч
Голы
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски
Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто
Предупреждения:
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция