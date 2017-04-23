Карло Анчелотти: Мы должны были играть лучше

Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственности

Арбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией».