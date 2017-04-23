Мартин Шмидт: Одно очко в матче с «Баварией» - это успех
Главный тренер «Майнца»
Мартин Шмидт поделился впечатлениями после мата против «Баварии» в чемпионате
Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«Когда едешь в
Мюнхен, то надеешься, что с тобой не произойдет то же самое, что происходит с
другими командами. Тем не менее, ты должен сказать команде, что она должна
играть смело. Кажется, я смог найти правильные слова. Это не так просто. Одно
очко можно считать успехом», - цитирует Шмидта официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.
Матч
Голы
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски
Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто
Предупреждения:
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция