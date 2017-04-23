Томас Мюллер: Нам не хватило немного удачи
Полузащитник «Баварии»
Томас Мюллер поделился впечатлениями после матча 30-го
тура чемпионата Германии против «Майнца». Напомним, что матч завершился вничью
(2:2).
«Мы не очень
хорошо начали матч, сразу же подарили «Майнцу» один гол. Второй тайм мы также
начали уступая в счете. Мы приложили много усилий, но для того, чтобы одержать
победу, не хватило немного удачи. Поэтому мы недовольны», - цитирует Мюллера
официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария»
лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.
Матч
Голы
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).
Состав
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски
Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто
Предупреждения:
Судья:
Франк Вилленборг (Германия)
Место и дата
22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция