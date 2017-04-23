«Монреаль» уступил «Рейнджерс» и проиграл серию, Емелин и Радулов набрали по одному очку
Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Монреалем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Рейнджерс».
В составе победителей дубль сделал Матс Зуккарелло. Также отличился Дерек
Степан. У «Монреаля» гол в активе россиянина Алексея Емелина. Голевую передачу
ему отдал его соотечественник Александр Радулов.
«Рейнджерс» выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде им предстоит
матч с победителем пары «Оттава» - «Бостон».
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Счет в серии – 4-2
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