«Монреаль» уступил «Рейнджерс» и проиграл серию, Емелин и Радулов набрали по одному очку

Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Монреалем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Рейнджерс».

В составе победителей дубль сделал Матс Зуккарелло. Также отличился Дерек Степан. У «Монреаля» гол в активе россиянина Алексея Емелина. Голевую передачу ему отдал его соотечественник Александр Радулов.

«Рейнджерс» выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде им предстоит матч с победителем пары «Оттава» - «Бостон».

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Первый раунд

Счет в серии – 4-2