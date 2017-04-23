Свен Ульрайх: В первом тайме «Бавария» не могла найти свою игру
Голкипер
«Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в
30-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«В первом тайме нам было тяжело, у
нас не получалось найти свою игру. С нашим уровнем мы должны играть лучше.
Подобное не должно с нами происходить.
Во втором тайме мы играли так, как
должна играть «Бавария»: мы доминировали и владели мячом. Мы должны были
побеждать. Мы разочарованы», - цитирует Ульрайха официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Бавария»
лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2). Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто Франк Вилленборг (Германия) 22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски
Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто
Франк Вилленборг (Германия)
22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция