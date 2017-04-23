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Свен Ульрайх: В первом тайме «Бавария» не могла найти свою игру

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в 30-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«В первом тайме нам было тяжело, у нас не получалось найти свою игру. С нашим уровнем мы должны играть лучше. Подобное не должно с нами происходить.

Во втором тайме мы играли так, как должна играть «Бавария»: мы доминировали и владели мячом. Мы должны были побеждать. Мы разочарованы», - цитирует Ульрайха официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.

Матч

Бавария - Майнц - 2:2 (1:2)

Голы

Кркич 3 (0:1). Роббен 16 (1:1). Брозински 40 (1:2 - пен.). Алькантара 73 (2:2).

Состав

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бернат, Хуммельс, Алаба (Киммих, 17), Видаль (Алонсо, 65), Рибери (Коман, 46), Алькантара, Роббен, Мюллер, Левандовски

Майнц: Хут, Белль, Брозински (Балогун, 52), Хак, Донати, Квайсон (Рамальо, 78), Латца, Фрай, Озтунали, Кркич (Онисиво, 68), Муто

Предупреждения:

Рафинья, 43 - Онисиво, 90

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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