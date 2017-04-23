Свен Ульрайх: В первом тайме «Бавария» не могла найти свою игру

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в 30-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«В первом тайме нам было тяжело, у нас не получалось найти свою игру. С нашим уровнем мы должны играть лучше. Подобное не должно с нами происходить.

Во втором тайме мы играли так, как должна играть «Бавария»: мы доминировали и владели мячом. Мы должны были побеждать. Мы разочарованы», - цитирует Ульрайха официальный сайт «Баварии».

Напомним, «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков.