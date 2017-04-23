Рамирес по очкам победил Бурсака и защитил титул чемпиона мира
Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором
среднем весе между мексиканцем Гильберто Рамиресом и украинцем Максимом
Бурсаком завершился победой мексиканского бойца по очкам единогласным решением
судей.
Бой проходил в Карсоне (США). На протяжении всего поединка Родригес
владел инициативой. Бурсак в основном пытался сдерживать атаки своего
оппонента. Тем не менее, Рамирес не смог нокаутировать украинца и даже не был
близок к этому. Все судьи отдали победу мексиканцу с одинаковым счетом 120:106
Гильберто Рамирес одержал 35-ю победу в 35 боях на
профи-ринге (24 из них нокаутом).
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