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Рамирес по очкам победил Бурсака и защитил титул чемпиона мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между мексиканцем Гильберто Рамиресом и украинцем Максимом Бурсаком завершился победой мексиканского бойца по очкам единогласным решением судей.

Бой проходил в Карсоне (США). На протяжении всего поединка Родригес владел инициативой. Бурсак в основном пытался сдерживать атаки своего оппонента. Тем не менее, Рамирес не смог нокаутировать украинца и даже не был близок к этому. Все судьи отдали победу мексиканцу с одинаковым счетом 120:106

Гильберто Рамирес одержал 35-ю победу в 35 боях на профи-ринге (24 из них нокаутом).

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