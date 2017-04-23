Рамирес по очкам победил Бурсака и защитил титул чемпиона мира

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между мексиканцем Гильберто Рамиресом и украинцем Максимом Бурсаком завершился победой мексиканского бойца по очкам единогласным решением судей.

Бой проходил в Карсоне (США). На протяжении всего поединка Родригес владел инициативой. Бурсак в основном пытался сдерживать атаки своего оппонента. Тем не менее, Рамирес не смог нокаутировать украинца и даже не был близок к этому. Все судьи отдали победу мексиканцу с одинаковым счетом 120:106

Гильберто Рамирес одержал 35-ю победу в 35 боях на профи-ринге (24 из них нокаутом).