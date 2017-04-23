«Мемфис» в овертайме обыграл «Сан-Антонио» и сравнял счет в серии
Матч первого раунда плей-офф НБА между «Мемфисом» и «Сан-Антонио»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 110:108 в пользу «Мемфиса».
В составе победителей самым результативным стал Майк Конли,
который набрал 35 очков. У «Сан-Антонио» 43 очка набрал Кавай Ленард. Счет в
серии стал равным - 2-2.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Счет в серии - 2-2
Матч
Мемфис - Сан-Антонио - 110:108
Место и дата
23 апреля 03:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически