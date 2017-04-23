Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ
Форвард СКА Илья Ковальчук, возможно, вновь будет играть в
НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet.
Сообщается, что у российского хоккеиста есть желание
вернуться в сильнейшую лигу мира. Отмечается, что права на игрока в НХЛ
принадлежат «Нью-Джерси». В связи с этим он может вернуться в свою бывшую
команду без каких-либо проблем. Если же он хочет перейти в другой клуб, то
этому клубу придется договариваться с «Нью-Джерси» о переходе.
В текущем сезоне 34-летний Илья Ковальчук провел 60 матчей за
СКА и набрал 78 (32+46) очков, а его команда выиграла Кубок Гагарина.
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