Вальдес победил Марриагу и защитил чемпионский титул
Поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между мексиканцем
Оскаром Вальдесом и колумбийцем Мигелем Марриагой завершился победой
мексиканского спортсмена по очкам единогласным решением судей.
Большая часть поединка прошла в примерно равной борьбе.
Соперники активизировались в последних трех раундах. В особенности это касается
Вальдеса, который в десятом раунде отправил оппонента в нокдаун. В дальнейшем
он также выглядел предпочтительнее, хотя и Марриага пытался действовать
активно.
Судьи единогласным решением (119:109
116:111 118:109) отдали победу Вальдесу. Для него это 22-я победа в 22
поединках на профессиональном ринге (19 – нокаутом). Таким образом, он защитил
свой чемпионский титул.
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