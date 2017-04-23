Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Лион- : -Монако
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вальдес победил Марриагу и защитил чемпионский титул

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между мексиканцем Оскаром Вальдесом и колумбийцем Мигелем Марриагой завершился победой мексиканского спортсмена по очкам единогласным решением судей.

Большая часть поединка прошла в примерно равной борьбе. Соперники активизировались в последних трех раундах. В особенности это касается Вальдеса, который в десятом раунде отправил оппонента в нокдаун. В дальнейшем он также выглядел предпочтительнее, хотя и Марриага пытался действовать активно.

Судьи единогласным решением (119:109 116:111 118:109) отдали победу Вальдесу. Для него это 22-я победа в 22 поединках на профессиональном ринге (19 – нокаутом). Таким образом, он защитил свой чемпионский титул.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Альварес – не лидер. Рейтинг лучших боксеров МексикиАльварес – не лидер. Рейтинг лучших боксеров Мексики«Советский спорт» составил рейтинг самых сильных мексиканских боксеров современности.Нонито Донэйр может провести бой с Оскаром Вальдесом в мартеГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет организовать бой филиппинского экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэйра с обладателем титула WBO в полулегком весе Оскаром Вальдесом.Оскар Вальдес нокаутировал Хиросиге ОсавуМексиканец Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) в поединке с японцем Хиросиге Осавой.Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябреКовалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.Фьюри совершил каминг-аут, а Постол уступил титул. События недели в мире боксаФьюри совершил каминг-аут, а Постол уступил титул. События недели в мире боксаВиктор Постол отдал титул чемпиона мира Теренсу Кроуфорду, Тайсон Фьюри сделал новое заявление, а Мэнни Пакьяо вернется на ринг.Оскар Вальдес нокаутировал Матиаса РуэдуМексиканский боксер Оскар Вальдес в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе победил аргентинца Матиаса Руэду.Кроуфорд перевесил ПостолаЧемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе 28-летний американец Теренс Кроуфорд и чемпион мира по версии WBC в этом же весе 32-летний украинец Виктор Постол прошли процедуру взвешивания.«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть«Мешок» Адониса и очередная разминка Уайлдера. 10 боев, которые нужно посмотреть10 боев, которые нужно посмотреть в июле.Евгений Градович: Хочу попробовать себя в первом полулегком весе29-летний российский боксер Евгений Градович заявил, что по делу проиграл 25-летнему мексиканцу Оскару Вальдесу и рассказал о планах перейти в другую весовую категорию.Зрелищный не значит лучший. Как закатывается карьера Евгения ГрадовичаЗрелищный не значит лучший. Как закатывается карьера Евгения ГрадовичаРоссийский боксер Евгений Градович в США потерпел второе поражение за два года, подтвердив опасения за свою дальнейшую карьеру.Евгений Градович досрочно проиграл Оскару ВальдесуЕвгений Градович досрочно проиграл Оскару ВальдесуБывший чемпион мира в полулегком весе 29-летни россиянин Евгений Градович проиграл в рейтинговом поединке 25-летнемумексиканцу Оскару Вальдесу.Пакьяо – Брэдли III. Подборка самых интересных боев вечераПакьяо – Брэдли III. Подборка самых интересных боев вечераSovsport.ru решил сделать подборку самых интересных из них и по каждому дать свой комментарий.Оскар Вальдес: Наш бой с Евгением Градовичем будет зрелищным25-летний мексиканец Оскар Вальдес заявил, что его бой с весе 29-летним россиянином Евгением Градовичем будет зрелищным.Градович проведет бой на андеркарте у Пакьяо с небитым мексиканцемРоссийский боксер Евгений Градович свой следующий поединок проведет против мексиканца Оскара Вальдеса.Четыре украинца вошли в Топ-20 самых перспективных боксеров мираВ двадцатку вошли Александр Усик (9-0, 9 KO), Сергей Деревянченко (7-0, 5 KO), Александр Гвоздик (8-0, 6 KO) и Евгений Хитров (12-0, 11 KO).
Хоккей
«Монреаль» уступил «Рейнджерс» и проиграл серию, Емелин и Радулов набрали по одному очку
Футбол
Александр Бубнов: Осечка в Ростове должна пойти на пользу «Спартаку»
Теннис
Капитан сборной Румынии исключен за оскорбления соперниц и расизм в адрес будущего ребенка Серены Уильямс
Футбол
День в истории. Анатолию Бышовцу исполнился 71 год
все новости
Мигель Марриага
Мигель Марриагавсе новости
Оскар Вальдес
Оскар Вальдесвсе новости