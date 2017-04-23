Вальдес победил Марриагу и защитил чемпионский титул

Поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO между мексиканцем Оскаром Вальдесом и колумбийцем Мигелем Марриагой завершился победой мексиканского спортсмена по очкам единогласным решением судей.

Большая часть поединка прошла в примерно равной борьбе. Соперники активизировались в последних трех раундах. В особенности это касается Вальдеса, который в десятом раунде отправил оппонента в нокдаун. В дальнейшем он также выглядел предпочтительнее, хотя и Марриага пытался действовать активно.

Судьи единогласным решением (119:109 116:111 118:109) отдали победу Вальдесу. Для него это 22-я победа в 22 поединках на профессиональном ринге (19 – нокаутом). Таким образом, он защитил свой чемпионский титул.