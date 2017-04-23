Гол Слепышева принес «Эдмонтону» победу в серии с «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Эдмонтона» вышли во второй раунд плей-офф НХЛ после победы в шестом матче над «Сан-Хосе» (3:1).
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард «Нефтяников» Антон Слепышев. А окончательный счет на табло установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 Конор Макдэвид.
Something every Oilers fan has waited years to hear, the @EdmontonOilers are moving on. #StanleyCup pic.twitter.com/2CJ0BDMPPh— NHL (@NHL) 23 апреля 2017 г.
Во втором раунде «Эдмонтон» сразится с «Анахаймом», который ранее разгромил в серии «Калгари» (4-0).
В другой серии второго раунда на Западе сойдутся «Сент-Луис» и «Нэшвилл».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически