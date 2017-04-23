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Гол Слепышева принес «Эдмонтону» победу в серии с «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Эдмонтона» вышли во второй раунд плей-офф НХЛ после победы в шестом матче над «Сан-Хосе» (3:1). 

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард «Нефтяников» Антон Слепышев. А окончательный счет на табло установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 Конор Макдэвид.

Во втором раунде «Эдмонтон» сразится с «Анахаймом», который ранее разгромил в серии «Калгари» (4-0).

В другой серии второго раунда на Западе сойдутся «Сент-Луис» и «Нэшвилл».

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Драйзайтль (Ларссон, Клефбом), 20:54 (0:1). Слепышев 21:50 (0:2). Марло (Донской, Кутюр), 52:12 (1:2). Макдэвид (Секера), 59:59 (1:3).

Место и дата

23 апреля 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция


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