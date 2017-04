Гол Слепышева принес «Эдмонтону» победу в серии с «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Эдмонтона» вышли во второй раунд плей-офф НХЛ после победы в шестом матче над «Сан-Хосе» (3:1).

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард «Нефтяников» Антон Слепышев. А окончательный счет на табло установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 Конор Макдэвид.

Something every Oilers fan has waited years to hear, the @EdmontonOilers are moving on. #StanleyCup pic.twitter.com/2CJ0BDMPPh