Гол Слепышева принес «Эдмонтону» победу в серии с «Сан-Хосе»

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НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» обыграл «Торонто», «Оттава» уступила «Бостону» и другие матчи Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«Бостон» в овертайме обыграл «Оттаву» Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Оттавой» и «Бостоном» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Бостона».

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Торонто», Кузнецов набрал одно очко Матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтонтом» и «Торонто» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вашингтона».