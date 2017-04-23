Победа «Челси», гол Тарасенко и феерия во Флоренции. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра воскресенья.
1. «Челси» на «Уэмбли» в ярком матче переиграл «Тоттенхэм» в
полуфинале Кубка Англии. Подробнее читайте здесь.
2. В матче двух «Боруссий» в бундеслиге сильнее оказался
Дортмунд.
3. Непростую победу над «Эспаньолом» одержал «Атлетико».
Единственный гол Гризманна принес «матрасникам» три очка.
4. Параллельный матч «Фиорентина» - «Интер» в Италии оказался
феерическим – хозяева победили со счетом 5:4.
5. В центральном матче чемпионата Португалии «Спортинг» и «Бенфика» разошлись миром.
6. В НБА «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии.
7. В других матчах «Аталанта» обыграла «Вашингтон», а «Мемфис»
выиграл у «Сан-Антонио».
8. Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» и
выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.
9. «Монреалю» гол Емелина с передачи Радулова не помог
избежать поражения в матче с «Рейнджерс» и вылета из турнира.
10. К слову, появилась информация, что в НХЛ может вернуться
Илья Ковальчук.
11. Расистский скандал в теннисе. Капитан сборной Румынии наказан за высказывания в адрес будущего ребенка Серены Уильямс.
12. Артур Абрахам на боксерском вечере в Германии по очкам
победил Робина Красники
13. Мексиканец Гильберто Рамирес отстоял чемпионский титул в
поединке с украинцем Максимом Бурсаком.
14. В главном поединке вечера в США Оскар Вальдес победил
Мигеля Марриагу. Судьи были единогласны в своем решении.
Цитата дня:
Александр Бубнов: Осечка в Ростове должна пойти на пользу
«Спартаку»
Видео дня: Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Блог дня: В этот день ровно 30 лет назад киевское «Динамо» распрощалось с мечтой о финале Кубка чемпионов
Именинники дня: Анатолий Бышовец, Александра Костенюк, Свен
Крамер
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