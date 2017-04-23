Победа «Челси», гол Тарасенко и феерия во Флоренции. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. «Челси» на «Уэмбли» в ярком матче переиграл «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии. Подробнее читайте здесь.

2. В матче двух «Боруссий» в бундеслиге сильнее оказался Дортмунд.



3. Непростую победу над «Эспаньолом» одержал «Атлетико». Единственный гол Гризманна принес «матрасникам» три очка.



4. Параллельный матч «Фиорентина» - «Интер» в Италии оказался феерическим – хозяева победили со счетом 5:4.



5. В центральном матче чемпионата Португалии «Спортинг» и «Бенфика» разошлись миром.



6. В НБА «Торонто» обыграл «Милуоки» и сравнял счет в серии.



7. В других матчах «Аталанта» обыграла «Вашингтон», а «Мемфис» выиграл у «Сан-Антонио».



8. Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.

9. «Монреалю» гол Емелина с передачи Радулова не помог избежать поражения в матче с «Рейнджерс» и вылета из турнира.



10. К слову, появилась информация, что в НХЛ может вернуться Илья Ковальчук.



11. Расистский скандал в теннисе. Капитан сборной Румынии наказан за высказывания в адрес будущего ребенка Серены Уильямс.

12. Артур Абрахам на боксерском вечере в Германии по очкам победил Робина Красники

13. Мексиканец Гильберто Рамирес отстоял чемпионский титул в поединке с украинцем Максимом Бурсаком.



14. В главном поединке вечера в США Оскар Вальдес победил Мигеля Марриагу. Судьи были единогласны в своем решении.



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