Бобровский официально номинирован на приз «Везина Трофи»

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский вышел в тройку претендентов на звание лучшего вратаря регулярного чемпионата НХЛ-2016/17.

Помимо российского вратаря, на приз «Везина Трофи» претендуют канадцы Брэйден Холтби («Вашинтон») и Кэри Прайс («Монреаль»). Обладатель награды будет объявлен 21 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.

В текущем сезоне Бобровский провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 41 из которых завершилась в пользу «Коламбуса». Он отыграл семь встреч «на ноль», отражая в среднем 93,1% бросков по своим воротам.

Отметим, что Сергей уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году по итогам укороченного (из-за локаута) сезона.

«Коламбус» уже выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уступив в серии первого раунда «Питтсбургу» (1-4).



