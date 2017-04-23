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Александр Бубнов: Победа над «Анжи» должна вдохновить «Крылья», а «Рубин» по-прежнему неубедителен

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Рубин» в 24-м туре чемпионата России.

- Крылья» борются за выживание, сохраняют шансы на то, чтобы избежать даже зоны переходных матчей. Победа над «Анжи» должна вдохновить самарцев. В свою очередь, «Рубин» по-прежнему невразумителен, - заявил Бубнов.

По его мнению, самарский клуб на своем поле одержит победу со счетом 1:0.

Встреча начнется 14:30 по московскому времени.

Матч

Крылья Советов - Рубин

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

23 апреля 14:30, Металлург, Текстовая трансляция


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