Александр Бубнов: Победа над «Анжи» должна вдохновить «Крылья», а «Рубин» по-прежнему неубедителен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Рубин» в 24-м туре чемпионата России.

- Крылья» борются за выживание, сохраняют шансы на то, чтобы избежать даже зоны переходных матчей. Победа над «Анжи» должна вдохновить самарцев. В свою очередь, «Рубин» по-прежнему невразумителен, - заявил Бубнов.

По его мнению, самарский клуб на своем поле одержит победу со счетом 1:0.

Встреча начнется 14:30 по московскому времени.