Артем Лобов проиграл Кабу Свонсону на турнире UFC

Минувшей ночью в Нэшвилле состоялся турнир UFC Fight Night 108. В главном бою вечера американец Каб Свонсон победил россиянина Артема Лобова, который сейчас выступает за Ирландию под патронажем Конора Макгрегора.

Свонсон взял верх единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45)

Таким образом, Лобов потерпел 13-е поражение в карьере при 14 победах и одной ничьей. Суонсон одержал 24-ю победу при семи поражениях.

Артем Лобов, носящий прозвище «Русский молот», является уроженцем Нижнего Новгорода, но в последнее время проживает в Дублине.