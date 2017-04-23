Александр Радулов: В сборную России, наверное, не поеду

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов считает маловероятным свое участие в чемпионате мира-2017.

- Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра, — рассказал россиянин нашему корреспонденту в Нью-Йорке. — Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.

- Вы говорили, что в плей-офф высокие шансы у команд, у которых есть отличные голкиперы. Как у «Монреаля».

- Да. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».

- Не знаю. Нет, наверное, - рассказал Радулов в интервью Sportbox.ru.

Напомним, «Монреаль» уступил «Рейнджерс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2-4 и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.