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Александр Радулов: В сборную России, наверное, не поеду

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов считает маловероятным свое участие в чемпионате мира-2017.

- Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра, — рассказал россиянин нашему корреспонденту в Нью-Йорке. — Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени все это переварить и готовиться к следующему сезону.

- Вы говорили, что в плей-офф высокие шансы у команд, у которых есть отличные голкиперы. Как у «Монреаля».

- Да. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили «Рейнджерс».

- Поедете в сборную, если вызовут?

- Не знаю. Нет, наверное, - рассказал Радулов в интервью Sportbox.ru.

Напомним, «Монреаль» уступил «Рейнджерс» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 2-4 и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы:

Емелин (Лехконен, Радулов), 6:19 (0:1). Зукарелло (Зибанежад, Макдона), 22:26 (1:1). Зукарелло (Миллер, Хэйс), 33:31 (2:1). Степан (Жирарди), 59:42 (3:1).

Место и дата

23 апреля 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция


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