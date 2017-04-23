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Портер нокаутировал Берто и завоевал право не реванш с Китом Турманом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер одержал досрочную победу над соотечественником, уроженцем Гаити Андре Берто.

Поединок в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Портер завоевал право провести повторный поединок с Китом Турманом - чемпионом мира по версиям WBA и WBC. В июне прошлого года Шон уступил ему достаточно спорным решением судей.

В своем последнем бою Кит одолел Дэнни Гарсию и объединил в своих руках два чемпионских пояса.


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