Портер нокаутировал Берто и завоевал право не реванш с Китом Турманом
Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер одержал досрочную победу над соотечественником, уроженцем Гаити Андре Берто.
Поединок в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом в девятом раунде.
Таким образом, Портер завоевал право провести повторный поединок с Китом Турманом - чемпионом мира по версиям WBA и WBC. В июне прошлого года Шон уступил ему достаточно спорным решением судей.
Keith Thurman: Porter Fought His Way To Earning a Rematch https://t.co/8Qv5Mm4B3O #boxing pic.twitter.com/6z5x6eGg75— BoxingScene.com (@boxingscene) 23 апреля 2017 г.
В своем последнем бою Кит одолел Дэнни Гарсию и объединил в своих руках два чемпионских пояса.
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