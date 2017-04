Портер нокаутировал Берто и завоевал право не реванш с Китом Турманом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе американец Шон Портер одержал досрочную победу над соотечественником, уроженцем Гаити Андре Берто.



Поединок в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Таким образом, Портер завоевал право провести повторный поединок с Китом Турманом - чемпионом мира по версиям WBA и WBC. В июне прошлого года Шон уступил ему достаточно спорным решением судей.

Keith Thurman: Porter Fought His Way To Earning a Rematch https://t.co/8Qv5Mm4B3O #boxing pic.twitter.com/6z5x6eGg75