Овечкин сможет принять участие в шестой игре с «Торонто»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выйти на лед в шестом матче серии плей-офф первого раунда против «Торонто».
Об этом заявил главный тренер «Кэпиталс» Барри Тротц.
Напомним, в пятой игре серии против Овечкина провел силовой прием центрфорвард Назем Кадри. Россиянин покинул лед, получив травму колена, но затем смог вернуться на площадку.
Текущий счет в серии - 3-2 в пользу «Вашингтона». Шестая встреча будет сыграна предстоящей ночью в Канаде.
Матч
Место и дата
24 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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