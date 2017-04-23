Букмекеры считают «Реал» фаворитом в матче с «Барселоной»
Сегодня в рамках 33-го тура чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередное «класико».
Букмекеры считают фаворитом матча хозяев поля.
Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2,12. Котировки на победу «Барселоны» - 3,10. На ничью - 3,90.
Ожидается, что в Мадриде команды забьют больше 2,5 мячей (1,37).
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Напомним, королевский клуб опережает каталонцев в турнирной таблице примеры на три очка и имеет одну игру в запасе.
Матч
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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