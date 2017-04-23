Луис Энрике: Я готов играть с «Реалом» как с Неймаром, так и без него

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о готовности команды к матчу 33-го тура примеры с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Думаю, то, что клуб подал апелляцию на дисквалификацию Неймара, это правильно. «Барселона» защищает свои интересы и интересы своих игроков. В этом отношении все сделано правильно и логично.

Со своей, тренерской, стороны я готовлюсь к игре и с учетом возможного участия Неймара, и без него.

Клуб делает все возможное для отмены дисквалификации. Справедливо это или нет, я не люблю размышлять над такими понятиями.

Оптимистично ли я настроен? Это не имеет никакого значения. Я готов играть с Неймаром и без него. И точка», – приводит Goal.com слова Энрике.

Напомним, 25-летний бразилец был дисквалифицирован на три матча за недисциплинированное поведение в матче с «Малагой».

Накануне стало известно о том, что Испанский спортивный арбитражный суд созовет в воскресенье экстренное совещание, чтобы рассмотреть апелляцию «Барселоны».

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 23 апреля в Мадриде. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча