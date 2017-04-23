Руслан Нигматуллин: Открытие стадиона «Зенита» получилось ужасным во всех отношениях

Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ощущениями от первого матча на новом домашнем стадионе «Зенита».

- Ужасное было открытие стадиона «Зенит» во всех отношениях. Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов «Локомотива», «Спартака», ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба.

Новая арена «Зенита» с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор – открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги, - заявил Нигматуллин.

Напомним, во втором тайме главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля трех футболистов «Урала».

В результате, хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.