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Руслан Нигматуллин: Открытие стадиона «Зенита» получилось ужасным во всех отношениях

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ощущениями от первого матча на новом домашнем стадионе «Зенита».

- Ужасное было открытие стадиона «Зенит» во всех отношениях. Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов «Локомотива», «Спартака», ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба.

Новая арена «Зенита» с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор – открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги, - заявил Нигматуллин.

Напомним, во втором тайме главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля трех футболистов «Урала».

В результате, хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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