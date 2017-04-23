Руслан Нигматуллин: Открытие стадиона «Зенита» получилось ужасным во всех отношениях
Бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ощущениями от первого матча на новом домашнем стадионе «Зенита».
- Ужасное было открытие стадиона «Зенит» во всех отношениях. Наверное, там очень хорошая вип-ложа. Я видел открытие стадионов «Локомотива», «Спартака», ЦСКА. Все это сопутствовалось прекрасным газоном. Во-первых, это картинка, во-вторых, это имидж клуба.
Новая арена «Зенита» с самого начала сопровождается какими-то скандалами, нехорошими историями. Это продолжение. Это позор – открывать стадион в таком прекрасном городе таким газоном. У меня у мамы в огороде трава, газон гораздо лучше, чем был вчера на стадионе, где играли две команды премьер-лиги, - заявил Нигматуллин.
Напомним, во втором тайме главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля трех футболистов «Урала».
В результате, хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция