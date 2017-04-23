Крицюк досрочно завершил сезон из-за травмы

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк будет вынужден пропустить концовку текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Крицюк был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), но из-за травмы колена не смог прибыть в расположение национальной команды.



В нынешнем сезоне 27-летний голкипер сыграл в чемпионате России 20 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

Сегодня «Краснодар» в 24-м туре сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом».

