Мауро Икарди: Наша игра недостойна «Интера»

Форвард «Интера» Мауро Икарди не смог объяснить, что произошло с командой в матче 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.



«Нам нечего особо сказать. Второй тайм получился необъяснимым, – приводит Football Italia слова Икарди. – После перерыва нам нужно было решать игру, а вместо этого мы пропустили четыре гола за 15 минут. Такого просто нельзя было допускать.

Я не могу объяснить все, что произошло за последний месяц. Все шло не так, и мы не смогли переломить ситуацию. Нам, игрокам, и тренерскому штабу необходимо найти выход. Наша игра в последнее время недостойна «Интера».

Напомним, ведя после первого тайма со счетом 2:1, «Интер» пропустил четыре гола с 62-й по 79-ю минуты. После этого только в самой концовке «нерадзурри» отыграли два мяча. На счету Икарди в этом матче хет-трик. С 24 голами он идет на третьем место в бомбардирской гонке.

Добавим, что в последний раз «Интер» побеждал 12 марта, после чего в пяти матчах потерпел три поражения.