Мауро Икарди: Наша игра недостойна «Интера»
Форвард «Интера» Мауро Икарди не смог объяснить, что произошло с командой в матче 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
«Нам нечего особо сказать. Второй тайм получился необъяснимым, – приводит Football Italia слова Икарди. – После перерыва нам нужно было решать игру, а вместо этого мы пропустили четыре гола за 15 минут. Такого просто нельзя было допускать.
Я не могу объяснить все, что произошло за последний месяц. Все шло не так, и мы не смогли переломить ситуацию. Нам, игрокам, и тренерскому штабу необходимо найти выход. Наша игра в последнее время недостойна «Интера».
Напомним, ведя после первого тайма со счетом 2:1, «Интер» пропустил четыре гола с 62-й по 79-ю минуты. После этого только в самой концовке «нерадзурри» отыграли два мяча. На счету Икарди в этом матче хет-трик. С 24 голами он идет на третьем место в бомбардирской гонке.
Добавим, что в последний раз «Интер» побеждал 12 марта, после чего в пяти матчах потерпел три поражения.
Матч
Фиорентина - Интер - 5:4 (1:2)
Голы
Весино 23 (1:0). Перишич 28 (1:1). Икарди 34 (1:2). Астори 63 (2:2). Весино 64 (3:2). Бабакар 70 (4:2). Бабакар 79 (5:2). Икарди 88 (5:3). Икарди 90 (5:4).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич, Томович (Сальседо, 54), Валеро, Санчес Морено, Весино, Бадель, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58), Бабакар
Интер: Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д'Амброзио, Кондогбиа (Брозович, 76), Мариу, Медель, Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Астори, 75; Санчес Морено, 78; Кристофоро, 90 - Ханданович, 90
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
22 апреля 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция