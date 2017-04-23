Дрогба перешел в «Финикс»

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба продолжит карьеру в «Финикс Райзинг». О сроках и финансовых условиях контракта 39-летнего ивуарийца не сообщается.

«Финикс» выступает в USL (United Soccer League), втором по силе дивизионе после MLS. В Аризоне рассчитывают, что звездный нападающий поможет клубу войти в расширение элитного американского дивизиона.

Дрогба будет продолжать игровую карьеру, а по ее завершении перейдет на один из руководящих постов в «Финиксе».

Напомним, в 2015-2016 годах Дрогба играл в MLS за «Монреаль Импэкт». В прошлом сезоне новый клуб форварда, носивший название «Аризона Юнайтед», занял 13-е место в Западной конференции USL.

Добавим, что клуб проводит домашние матчи на стадионе Phoenix Rising FC Soccer Complex, который вмещает 6200 зрителей.