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Неймар пропустит матч «Реал» – «Барселона»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Форвард «Барселоны» Неймар не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Бразилец не поехал с командой в Мадрид.

Ранее стало известно о том, что «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD), чтобы Неймар смог принять участие в ответственной игре, поскольку само рассмотрение апелляции автоматически означает отсрочку вступления дисквалификации игрока в силу.

В сегодняшнем заявлении каталонцев сказано: «Поскольку TAD за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по этому делу, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах».

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени. 

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Матч

Реал - Барселона

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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