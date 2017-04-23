Неймар пропустит матч «Реал» – «Барселона»
Форвард «Барселоны» Неймар не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».
Бразилец не поехал с командой в Мадрид.
Ранее стало известно о том, что «Барселона» подала апелляцию в Спортивный
арбитражный суд Испании (TAD), чтобы Неймар смог принять
участие в ответственной игре, поскольку само рассмотрение апелляции автоматически означает отсрочку вступления дисквалификации игрока в силу.
В сегодняшнем заявлении каталонцев сказано: «Поскольку TAD за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по этому делу, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах».
[ÚLTIMA HORA] Comunicado sobre Neymar #FCBLive pic.twitter.com/l91T36xOXu— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 апреля 2017 г.
Матч на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция