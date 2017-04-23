Неймар пропустит матч «Реал» – «Барселона»

Форвард «Барселоны» Неймар не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Бразилец не поехал с командой в Мадрид.



Ранее стало известно о том, что «Барселона» подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD), чтобы Неймар смог принять участие в ответственной игре, поскольку само рассмотрение апелляции автоматически означает отсрочку вступления дисквалификации игрока в силу.



В сегодняшнем заявлении каталонцев сказано: «Поскольку TAD за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по этому делу, клуб решил сосредоточиться на спортивных вопросах».

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени.



