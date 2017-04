Хильберто Рамирес бросил вызов Головкину после победы над Бурсаком

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес намерен провести поединок с обладателем трех чемпионских поясов в среднем весе Геннадием Головкиным.

- Чувствую себя очень хорошо. Намерен продолжать упорно тренироваться, травмированная рука больше не доставляет мне никаких неудобств. Я готов выйти на ринг с Головкиным, просто пришлите мне контракт. Думаю, Дэниел Джейкобс провел с ним хороший бой. И если бы он вкладывался в свои удары с первых раундов - американец мог одержать победу, - заявил Рамирес.



