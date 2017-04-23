Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 1Оренбург
Футбол  Краснодар- : -Арсенал Тула
Футбол  Реал- : -Барселона
Футбол  Крылья Советов- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Лион- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хильберто Рамирес бросил вызов Головкину после победы над Бурсаком

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес намерен провести поединок с обладателем трех чемпионских поясов в среднем весе Геннадием Головкиным. 

- Чувствую себя очень хорошо. Намерен продолжать упорно тренироваться, травмированная рука больше не доставляет мне никаких неудобств. Я готов выйти на ринг с Головкиным, просто пришлите мне контракт. Думаю, Дэниел Джейкобс провел с ним хороший бой. И если бы он вкладывался в свои удары с первых раундов - американец мог одержать победу, - заявил Рамирес.

Напомним, минувшей ночью Хильберто Рамирес одержал уверенную победу над украинцем Максимом Бурсаком.

Бой проходил в Карсоне (США). На протяжении всего поединка Родригес владел инициативой. Бурсак в основном пытался сдерживать атаки своего оппонента. Все судьи отдали победу мексиканцу с одинаковым счетом 120:106.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рамирес по очкам победил Бурсака и защитил титул чемпиона мираПоединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между мексиканцем Гильберто Рамиресом и украинцем Максимом Бурсаком завершился победой мексиканского бойца по очкам единогласным решением судей.Дэниел Джейкобс: Многие люди считают, что я победил ГоловкинаАмериканский средневес Дэниел Джейкобс убежден в том, что он может занести себе в актив бой с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с ГоловкинымЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд намерен продолжать карьеру именно в этой категории.Сауль Альварес: Никогда не упоминаю Головкина, а его команда говорит обо мне, не переставая. Это просто пиарМексиканец Сауль Альварес в очередной раз ответил на упреки со стороны любителей бокса и команды Геннадия Головкина.День в истории. Геннадию Головкину – 35!День в истории. Геннадию Головкину – 35!Сегодня исполняется 35 лет чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Оренбург» высмеивает судейство матча со «Спартаком», а Зайцев не готов поддержать порыв Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Сауль Альварес: Джейкобс победил Головкина с преимуществом в 2-3 очкаМексиканец Сауль Альварес не считает справедливым вердикт арбитров в поединке Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Том Леффлер: Надеюсь, Альварес увидел в бою Головкин - Джейкобс проблеск надежды для себяПромоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер надеется, что поединок его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом все же состоится.Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с ГоловкинымЧемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс обвинил команду Геннадия Головкина в затягивании переговорного процесса.Украина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апрелеУкраина наступает. Бои Кличко, Ломаченко и Усика в апреле«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Ожидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события мартаОжидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события марта«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца на профессиональном ринге.Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит КовалеваТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес дал прогноз на исход повторного поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Абель Санчес: Де ла Хойя ищет возможность сорвать бой Головкин – АльваресТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес сомневается в том, что его подопечный выйдет на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом.Абель Санчес: Если бой Головкин – Альварес так и не состоится, Геннадий перейдет в суперсредний весТренер чемпиона мира Геннадия Головкина Абеля Санчеса заявил о том, что его подопечный готов перейти из среднего веса в следующую категорию.Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этомуМноголетний тренер лучшего боксера мира независимо от весовой категории Андре Уорда Вирджил Хантер заявил о том, что его подопечный по-прежнему готов сразиться с Геннадием Головкиным.Оскар де ла Хойя: Бой Головкина в июне – это проявление неуважения ко всемГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя раскритиковал намерение чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина провести поединок в июне.Боб Арум: Головкин выиграл у Джейкобса по меньшей мере шесть раундовГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал исход поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The RingЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.Билли Джо Сондерс: Я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с ГоловкинымЧемпион мира в среднем весе в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс готов летом провести поединок с Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Спасибо фанатам за то, что наш флаг был виден с каждой трибуны «Мэдисон Сквер Гарден»Чемпион мира в трех весовых категориях Геннадий Головкин, который 20 марта провел защиту титула бою с Дэниелом Джейкобсом из США, поблагодарил своих фанатов за поддержку.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Мертенсом
Бокс
Хильберто Рамирес бросил вызов Головкину после победы над Бурсаком
Футбол
Роман Павлюченко: Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол
Футбол
Неймар пропустит матч «Реал» – «Барселона»
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Максим Бурсак
Максим Бурсаквсе новости
Хильберто Рамирес
Хильберто Рамиресвсе новости