Роман Павлюченко: Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол
Форвард «Урала» Роман
Павлюченко рассказал о своем удалении в матче 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом»
на «Санкт-Петербург Арене».
На 61-й минуте 35-летний Павлюченко, несогласный с решением арбитра матча Алексея Еськова удалить полузащитника Эрика Бикфалви, получил красную карточку за незензурную брань в адрес арбитра и физический контакт с ним.
«Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.
Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол», – приводит ТАСС слова Павлюченко.
Напомним, «Урал» завершал матч с «Зенитом» ввосьмером. Также красную карточку получил полузащитник Роман Емельянов.
В 25-м туре 25 апреля «Урал» сыграет в гостях со «Спартаком» на «Открытие Арене».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба
Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин
Предупреждения:
Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60
Удаления:
нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция