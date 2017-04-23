Роман Павлюченко: Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол

Форвард «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем удалении в матче 24-го тура премьер-лиги с «Зенитом» на «Санкт-Петербург Арене».

На 61-й минуте 35-летний Павлюченко, несогласный с решением арбитра матча Алексея Еськова удалить полузащитника Эрика Бикфалви, получил красную карточку за незензурную брань в адрес арбитра и физический контакт с ним.

«Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол», – приводит ТАСС слова Павлюченко.

Напомним, «Урал» завершал матч с «Зенитом» ввосьмером. Также красную карточку получил полузащитник Роман Емельянов.

В 25-м туре 25 апреля «Урал» сыграет в гостях со «Спартаком» на «Открытие Арене».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча