«Манчестер Юнайтед» интересуется Мертенсом
Вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации итальянских СМИ, английский клуб предлагает 29-летнему футболисту годовой оклад в размере 4,5 миллиона евро.
А «Наполи» может заработать на продаже Мертенса 30 миллионов евро.
Бельгиец защищает цвета неаполитанцев с 2013 года. В текущем сезоне он забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач в матчах серии А.
Матч
Место и дата
23 апреля 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
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