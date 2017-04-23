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«Манчестер Юнайтед» интересуется Мертенсом

Источник:  La RepubblicaКомментарии

Вингер «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации итальянских СМИ, английский клуб предлагает 29-летнему футболисту годовой оклад в размере 4,5 миллиона евро.

А «Наполи» может заработать на продаже Мертенса 30 миллионов евро.

Бельгиец защищает цвета неаполитанцев с 2013 года. В текущем сезоне он забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач в матчах серии А.

Матч

Сассуоло - Наполи

Место и дата

23 апреля 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция


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